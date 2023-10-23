هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب شمال غرب إيران

ضربت هزة الأرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب إيران، على مسافة 99 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من أرومية مركز محافظة أذربيجان الغربية.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن عمق هزة أرضية ضربت شمال غرب إيران، وقعت على عمق 3 كيلومترات.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي إن بؤرة هزة الأرضية ضربت شمال غرب إيران، وقعت كذلك على مسافة 13 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة خوي.