هزة أرضية تضرب إيران.. تعرف على قوتها

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، وسط إيران، على عمق 35 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط إيران، على مسافة 297 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة أصفهان جنوب عاصمة البلاد طهران.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل، قوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط إيران على مسافة 62 كيلومترا شمال غرب مدينة شيراز جنوب وسط البلاد.