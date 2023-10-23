أنشطة للتوعية بمخاطر الإدمان ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات» بدسوق

شهدت شوارع مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملات توعية لأهالي وشباب المدينة ضمن حملة «أنت أقوى من المخدِّرات» التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة.

تعزيز الوعي والتثقيف الأسري

ونفذ متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عددا من الجلسات والأنشطة التوعوية، خاصةً للعاملين بورش الحدادة بمساكن المحرقة بدسوق، بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين الأسر من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسُبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن «16023»، على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحّث أي مريض إدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يُقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية.

دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

جدير بالذكر أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدِّرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.