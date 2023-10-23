زلزال الصين اليوم.. هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ساحل محافظة بجوانجدونج

ضرب زلزال الصين اليوم، بقوة 5 درجات المنطقة قبالة ساحل محافظة ناناو بمدينة شانتو بمقاطعة جوانجدونج جنوبي البلاد، في الساعة 03:20 صباح اليوم بتوقيت بكين، وفقًا لما أعلنه مركز شبكات الزلازل الصيني.

بؤرة زلزال الصين اليوم بعمق 10 كيلومترات

وأضاف مركز الشبكات، أنّ زلزال الصين اليوم، وقع بعمق 10 كيلومترات عند التقاء دائرة عرض 23.32 درجة شمالا وخط طول 117.39 درجة شرقا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ولم تعلن وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن وقوع إصابات أو ضحايا بشرية جراء زلزال الصين اليوم، الذي ضرب المنطقة قبالة ساحل محافظة ناناو بمدينة شانتو بمقاطعة جوانجدونج جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إلى أنّ قوة زلزال الصين اليوم، الذي ضرب تشينجهاي بالغرب الأوسط من البلاد، بلغت 4.9 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات.

وأضافت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، أن بؤرة زلزال الصين اليوم، وقعت على مسافة 437 كيلومترا شمال منطقة لاسا، مشيرة إلى أن بؤرة الزلزال وقعت كذلك على مسافة 246 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة ناجكو.

وكانت الصين تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.3 درجة، وقعت بمدينة لانجفانج في مقاطعة خبي شمالي البلاد في 12 فبراير 2018، على مسافة نحو 60 كيلومترا جنوب العاصمة «بكين»، التي شعر سكانها بالهزة.

وأوضح مركز شبكات الزلازل الصيني في ذلك التوقيت إن مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا عند خط عرض 39.37 درجة شمالا وخط طول 116.67 درجة شرقا، وفقا للمركز.