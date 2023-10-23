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أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 23-10-2023

كتب:

مريم حنفي
10:38 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 23-10-2023 ثباتها الملحوظ في الأسواق منذ بداية الشهر، في ظل توقعات بتراجع الأسعار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، حسب ما ذكر حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية. 

وترصد السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 23-10-2023 في الأسواق، كما يلي. 

أسعار الخضروات الیوم

- يتراوح سعر الطماطم بين 4 و8.5 جنيه. 

- ويتراوح سعر البطاطس اليوم بين 11.5 و14 جنيها. 

- يتراوح سعر البصل في الأسواق بين 14 و19.5 جنيه. 

- فيما يتراوح سعر الكوسة بين 5 و9 جنيهات. 

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 9 و11 جنيها. 

اسعار الخضروات والفاكھة

- الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه. 

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات. 

- وبالنسبة لسعر البرتقال البلدي اليوم الاثنين يترواح بين 4 و6 جنيهات. 

- وعن سعر الليمون البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات. 

- فيما يبلغ سعر العنب الأصفر 30 جنيها. 

- ويتراوح سعر التفاح المصري بين 20 و30 جنيها. 

- فيما يتراوح سعر البلح الرملي بين 8 و12 جنيها. 

- يتراوح سعر الجوافة بين 3.5 و9.5 جنيها. 

- الرمان بين 8 و18 جنيها. 

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