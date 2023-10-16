«الإحصاء» باليوم العالمي للغذاء: 11.7% زيادة في إنتاج الفاكهة خلال 2021-2022 

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، أوضح فيه مؤشرات مصر في إنتاج الغذاء خلال الموسم الزراعي «2021-2022»، والتي جاءت على النحو التالي:

23.4 مليون طن إنتاج الحبوب في 2022

- بلغ إنتاج الحبوب 23.4 مليون طن عـام (2021-2022) مقـابل 23.0 مليون طن عام (2020-2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6% ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول الأرز بنسبة 1.4%.

ـ بلـغ متوسـط نصيب الفرد من انتاج الحبوب 296.6 كجم عام (2021-2022) مقابل 291.9 كجم عام (2020-2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6%.

ـ بلـغ إنتاج القمح 9.6 ملـيون طـن عام (2021-2022) مقـابـل 9.8 مليـون طـن عام (2020/2021) بنسـبة انخفاض قدرها 2.2% ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة 2.2%.

165 كيلوجراما متوسط نصيب الفرد من القمح

ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 165.0كجم عام (2021-2022) مقابل 168.8 كجم عام (2020-2021) بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

ـ بلغ إنتـاج الأرز 4.3 مليون طن عام (2021 -2022) مقـابـل 4.2 ملـيــون طــن عـام (2020-2021) بنسبة زيادة قـدرهـا 1.4% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 4.0% خلال هذا العام.

ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 28.7 كجم عام (2021-2022) مقابل 28.3 كجم عام (2020-2021) بنسبة زيادة قدرها 1.4%.بلغ إنتـاج الخضروات 23.3 مليـون طـن عـام (2021/ 2022) مقـابل 21.3 مليـون طـن عام (2020- 2021) بنسبــة زيــادة قدرهـا 9.0% كما بلــغ متوســط نصيب الفــرد من الخضروات 80.7 كجـم عـام (2021-2022) مقــابـل 74.0 كجــم عام 2020- 2021) بنسبة زيادة قدرها 9.1% .

ـ بلغ إنتاج الفاكهة 12.99 مليــون طـن عام (2021-2022) مقابل 11٫63 مليون طـن عام (2020-2021) بنسبـة زيادة قدرها 11.7%، كمــا بـلــغ متوســط نصيب الفـــرد من الفاكهة 65.6 كــجم عام (2021 - 2022) مقابـل 58.7 كجـم عـام (2020-2021) بنسبة زيادة قدرها 11.8%

مؤشرات عالمية

ـ بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫82 مليار طـن عام (2021-2022) مقـابـل 2.78 مليـار طـن عام (2020-2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3%.

ـ بلــغ متوســط نصيب الفـــرد مـن الحبـوب 151.5 كجـــم عام (2021.2022) مقابل 149.6 كجم عام (2020.2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3 %.

ـ بلــغ إنتـاج القمــح 778.3 مليــون طن عـام (2021-2022) مقابل 775٫3 مليـون طـن عـام (2020-2021) بنسبة زيــادة قدرها 0.4%.

ـ بلــغ متوســط نصيـب الفـــرد مـن القمح 67.7 كجـــــم عام (2021-2022) مقابل 67.4كجم عام (2020-2021) بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

ـ بلـغ إنتـاج الأرز 526 مليـون طـن عام (2021-2022) مقابـل 518 مليون طـن عام (2020-2021) بنسبة زيادة قدرها 1.5%.

ـ بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 54.4 كجم عام (2021-2022) مقابل 53.6 كجم عام (2020-2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.5%.