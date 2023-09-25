أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 25-9-2023.. التفاح بـ22 جنيها

كشفت بوابة الأسعار المحلية التابعة لسوق العبور عن أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 25-9-2023، وتبيّن أنّ سعر المانجو السكري تراوح بين 19 لـ25 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار البلح سيوي بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 25-9-2023، وفق الأسعار المعلنة على بوابة سوق العبور، كما يلي:

- سعر الأفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا.

- نكتارين بلدي من 15 جنيها إلى 30 جنيهًا.

- برقوق مستورد بسعر 30 لـ50 جنيهًا.

- سعر التفاح المستورد 25 لـ35 جنيهًا.

- الكمثرى خشابي بسعر من 12 لـ22 جنيها

- أسعار البطيخ وزن من 3 لـ6 كيلوجرامات بسعر من 16 إلى 24 جنيهًا.

- عنب بناتي أصفر من 18 إلى 24 جنيهًا.

- سعر كريز مسجلًا 25 جنيهًا.

- كانتلوب ليتراوح سعره من 7 إلى 15 جنيهًا.

- سعر الخوخ المستورد 40 جنيهًا أعلى سعر له.

- سعر جوافة من 7 إلى 17 جنيهًا.

- موز بيكو من 9 جنيهات إلى 17 جنيهًا.

- موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا

- موز صعيدي بسعر 7 إلى 11 جنيهًا.

- وتراوح سعر موز مغربي من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.