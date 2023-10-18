استقرار أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 18-10-2023.. والبلح السيوي بـ40 جنيها

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 18-10-2023 في الأسواق مستقرة، ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ بداية الأسبوع الجاري، في ظل وجود توقعات بمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة مع استمرار إقبال المواطنين الدائم على الشراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف «النجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 18-10-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 4 و7 جنيهات وذلك بالنسبة للبرتقال البلدي، ويتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 5 و8 جنيهات، كما يبلغ سعر العنب 30 جنيهًا، والتفاح المصري 25 جنيهًا، فيما يتراوح سعر البلح الرملي ما بين 8 و12 جنيهًا، وبالنسبة للبلح السيوي يتراوح ما بين 30 و40 جنيهًا.

سعر الجوافة اليوم

وتابع أنَّ سعر الجوافة يتراوح اليوم الأربعاء ما بين 4 و10 جنيهات، كما يتراوح سعر الرمان ما بين 8 و18 جنيهًا فيما يتراوح سعر الكانتلوب ما بين 7 و15 جنيهًا، أما سعر الكمثري يتراوح ما بين 15 و25 جنيهًا، ويبلغ سعر الخوخ 40 جنيهًا.