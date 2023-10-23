جدول اختبارات أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر أكتوبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، على أنّ تؤدى الاختبارات في أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد اختبارات شهر أكتوبر للصفوف الابتدائية

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّه من المقرر البدء في اختبارات شهر أكتوبر 2023 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر حتى الخميس 2 نوفمبر 2023، حيث يتم عقد الاختبارات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أنّ تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الاختبارات في 8 مواد دراسية كالتالي:

- الأحد 29 أكتوبر 2023 امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الاثنين 30 أكتوبر 2023 امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا التعليم.

- الأربعاء 1 نوفمبر 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الخميس 2 أكتوبر 2023 امتحان مادة الرياضيات.

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت المديرية، أنٌه تم إرسال جداول اختبارات شهر أكتوبر 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.