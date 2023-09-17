«المالية» تكشف كيفية تدبير الزيادات الجديدة.. وموعد التطبيق

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب، حيث إن الضريبة لا تقر إلا بقانون.

الموازنة لديها المرونة والقدرة على استبعاب الزيادات المختلفة

وشدد عبدالفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة «سي بي سي»، على أن الموازنة لديها المرونة والقدرة على استيعاب الزيادات المختلفة، موضحًا أن جزءا من الخزانة العامة وجزءا آخر تتحمله الهيئات الاقتصادية، وذكر أن القوانين سيتم مناقشتها مع أول جلسة لمجلس النواب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، موضحًا أنه في جميع الأول هذه الزيادات سيتم تنفيذها اعتبارا من أول أكتوبر.

حوالي 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي

وتابع: أن ما يقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية، بقيمة إجمالية تصل لـ 17 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الإعفاء الضريبي من حوالي سنة تقريبا كان حوالي 24 ألف جنيه، بواقع 2000 جنيه شهريا، وفي التعديلات الأخيرة تم رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 45 ألف جنيه سنويا، بما يعادل 3750 جنيها شهريا.

حزمة المساعدات هي الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين

وذكر أن حزمة المساعدات هي الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين ويواجه بها المواطنون موجة التضخم التي يمر بها الوطن، وأن ما يقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثنائية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة سيستفيد بها موظفو الدرجة السادسة والخامسة والرابعة والجميع، وهذه الزيادات محسوبة ولن يتم تأخيرها بعد إقرار مجلس النواب من القوانين واللوائح المنفذة لهذه الزيادات.