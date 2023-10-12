مشروعات قوانين على طاولة «النواب» بينها قانون علاوة غلاء المعيشة

يستعد مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والتي سيكون لها تأثير كبير في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

مشروعات قوانين على طاولة النواب

ويستعرض «الوطن» في السطور المقبلة عددًا من مشروعات القوانين التي يناقشها خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت كالتالي:

- مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات

قدّمت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون لمجلس النواب يتضمن زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، فضلًا عن تقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، إضافة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتنص المادة الأولى من مشروع هذا القانون على على تطبيق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية اعتبارا من أول أكتوبر 2023، المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022، وتعد إجمالي قيمة علاوة غلاء المعيشة 600 جنيه شهريا بزيادة قدرها 300 عما يصرفه الآن، كما يستفيد من العلاوة الجديدة نحو 4.5 مليون موظف، وتصرف بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، وافقت على مشروع القانون، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.

- مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج المقدم من الحكومة، حيث يتيح هذا القانون الجديد منح تيسرات استراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، بعدما طالب العديد من المصريين في الخارج بمد هذه المبادرة للاستفادة منها.

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج كان الهدف منه استفادة المصرين الذين لم يستفيدوا في المرة الأولى من المبادرة، وستكون المبادرة مناحة لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.