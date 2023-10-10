كل ما تريد معرفته عن علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه زيادة في راتب 4 ملايين موظف

يناقش البرلمان في جلساته العامة المقبلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من مشروعات القوانين المهمة والتى تستهدف رفع كاهل الأعباء عن المواطنين، منها تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية، والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة في سبتمبر الماضي، وتطبيقها بأثر رجعي.

أبرز المعلومات عن علاوة غلاء المعيشة

وتقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن علاوة غلاء المعيشة.

- متى تطبق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية؟

اعتبارا من أول أكتوبر 2023 تزداد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022.

- كيف تحتسب قيمة غلاء المعيشة المستحدثة؟

إجمالي قيمة علاوة غلاء المعيشة 600 جنيه شهريا بزيادة قدرها 300 عن ما يصرفه الآن.

- ماهي الفئات المستفادة من علاوة غلاء المعيشة؟

جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون.

- هل يستفيد الموظفين المؤقتين من علاوة غلاء المعيشة؟

تطبق العلاوة علي الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتون بمكافات شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

- ما الدرجات الوظيفية المستفادة من علاوة غلاء المعيشة؟

يستفيد من العلاوة الجديدة نحو 4.5 مليون موظف، وتصرف بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

- هل يستفيد العاملين في شركات قطاع الاعمال العام من علاوة غلاء المعيشة؟

وفقا لمشروع القانون يحتسب مبلغ 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، وتصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

- ما التكلفة الإجمالية التي تتحملها الحكومة لصرف علاوة غلاء المعيشة؟

60 مليار جنيه التكلفة التقديرية لصرف علاوة غلاء المعيشة حسبما أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية.