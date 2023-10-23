خالد زكي عن تحويل قصة حياته إلى عمل فني: أترك الفكرة للأجيال القادمة

تحدث الفنان خالد زكي عن رأيه في فكرة إنتاج عمل درامي سواء تلفزيوني أو سينمائي عن حياته، في ظل تقديم أعمال وثقت حياة الفنانين في الفترة الماضية، ولاقت نجاحًا على مستوى الدراما.

خالد زكي يتحدث عن فكرة توثيق حياته بعمل فني

وقال خالد زكي في تصريحات لـ«الوطن»: «هذه الفكرة لم تتطرق إلى ذهني إطلاقا، وأتركها للأجيال القادمة، بعد مغادرة الحياة، وأعتقد أن الجزء الأكبر من المسلسل من الممكن أن يعرض رحلتي العائلية والإنسانية والفنية، ولم أفكر في فنان معين يقدم تلك السيرة».

أخر ظهور للفنان خالد زكي

وكان آخر ظهور لـ خالد زكي من خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية، وعلق على تكرمه قائلاً: «شعرت بسعادة غامرة بعد الإعلان عن التكريم، لأنه يأتي من مهرجان عريق مثل مهرجان الإسكندرية، فالتكريم والجوائز تحُمل الفنان مسؤولية أكبر لما هو قادم، وتدفعه إلى أن يقدم أفضل ما لديه حتي في أخر عمره، فتلك الجوائز تدفعه إلى الإجادة أكثر».