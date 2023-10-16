خالد زكي: أفتقد زوجتي الراحلة.. كانت ملاك المنزل

قال خالد زكي، إنَّ زوجته الراحلة تمثل له كل شيء جميل في حياته، واصفًا إياها بـ«ملاك بكل ما تحويه الكلمة من معاني»، لافتًا إلى أنَّه كانت هناك قصة حب قبل الزواج بـ7 سنوات، فيما استمرت فترة زواجهما 47 عاماً.

خالد زكي يتحدث عن زوجته الراحلة

وأضاف زكي لـ«الوطن»: «كانت زوجتي الراحلة العمود الفقري للمنزل وشاركتني في رحلتي من البداية حتى توفاها الله، وأحرص على زيارة قبرها باستمرار برفقة أولادي وأحفادي».

تكريم خالد زكي في مهرجان الإسكندرية

تمنى الفنان خالد زكي وجود زوجته الراحلة خلال تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ39، مضيفا أنَّه يفتقدها في حياته حاليًا كونها شخصية لا تعوض.

يُذكر أنَّ الفنان خالد زكي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».