خالد زكي يستعيد ذكرياته عن حرب أكتوبر: كنت بصور فيلم «عايشين للحب»

تحدث الفنان خالد زكي عن انتصارات حرب أكتوبر، تزامنا مع الاحتفال بالذكري الخمسين على النصر، والذي اعتبره إنجازا كبيرا، ووصف الجنود بالأبطال العظماء.

خالد زكي يتحدث عن انتصارات أكتوبر

وقال خالد زكي لـ«الوطن»، «قمة السعادة والفخر والاعتزاز بمصر الحبيبة، فيوم اندلاع الحرب في 6 أكتوبر كنت أصور فيلم «عايشين للحب» مع الفنان هاني شاكر والفنانة نيللي كريم، وكنا نصور في فيلا بالهرم، وعلمنا باندلاع الحرب، ولم يتوقف التصوير، وكنا معظم الوقت نعمل، وكان هناك فرحة عارمة بالنصر.

ووجه الفنان خالد زكي الشكر لكل من ساند بلده في تلك الصعبة، مشيرا إلى أن الفنانين كان لهم دورا واضحا وقويا خلال فترة الحرب.

أخر ظهور للفنان خالد زكي

يذكر أن الفنان خالد زكي قد كرم من مهرجان الإسكندرية مؤخرا، وتحدث عن الدورات السابقة قائلا: «حضرت مهرجان الإسكندرية عشرات المرات، وفي كل دورة أفاجئ بالمجهود الكبير الذي تبذله إدارة المهرجان، فإنها تبذل مجهود أكثر من رائع، سواء على مستوى اختيار الأفلام والمكرمين وأتمني التوفيق لهم جميعا، ودائما أحرص على حضور غالبية الفعاليات».