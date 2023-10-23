فحص 1866 طالبا بمدارس البحر الأحمر ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، انطلاق مبادرة «100 يوم صحة» في مدارس المحافظة بمشاركة جميع قطاعات الصحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع الوعي الصحي لدى طلاب المدارس وكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة، بتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

100 يوم صحة في مدارس البحر الأحمر

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، في بيان، انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بمدارس البحر الأحمر، إذ تم الدفع بفرق مدربة على أعلى مستوى، وتم فحص 1866 طالبا وطالبة بالمدارس حتى الآن، وبلغ عدد الحالات المرضية 115 حالة، كما تم تسجيل بياناتهم لتحويلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

الكشف على طلاب المدارس

ولفت إلى أن المبادرة تشمل فحص شامل لطلبة المرحلة الابتدائية بالبحر الأحمر، يشمل الوزن والطول والكشف المبكر عن أمراض القلب الروماتيزمية وقوة الإبصار وسوء التغذية والتقزم والأنيميا، وذلك بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم، كما تم عمل التوعية اللازمة ورفع الوعي الصحي لديهم عن كيفية الوقاية من الأمراض المختلفة والتأكيد على نمط الحياة السليم.