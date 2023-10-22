«تعليم البحر الأحمر» تحذر من معاقبة طلاب المدارس بدنيا أو نفسيا

حذر تعليم البحر الأحمر من معاقبة الطلاب بدنيا أو نفسيا وحسن معاملة أولياء الأمور، وحظر استخدام العقاب البدني تنفيذاً للقرار الوزاري وتحديد أدوار ومسئوليات مدير المدرسة والمعلم والطالب وولي الأمر.

وشدد تعليم البحر الأحمر، بإشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر من معاقبة الطلاب بدنياً او نفسياً، وحسن معاملة أولياء الأمور وحظر استخدام العقاب البدني التزاما بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، والالتزام بالتعليمات الصادرة من المديرية بتنفيذ القرار الوزاري من تدخلات تربوية وإجراءات علاجية، وتحديد أدوار ومسئوليات مدير المدرسة والمعلم.

وشدد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية، حفاظاً على سلامة الطلاب مشيراً إلى الاهتمام بمشروعات الدعم بكافة المدارس، تخفيفاً عن كاهل المواطنين بتوجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

جولة وكيل وزارة التعليم بمدارس البحر الأحمر

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لعدد من مدارس مدينة رأس غارب، يرافقه هشام عواد مدير إدارة رأس غارب التعليمية وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة، ووجه أعضاء هيئة التدريس بالاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة واحدة لكل مادة دراسية أو فترتين لمادة اللغة العربية، والفترة تعادل حصتين دراسيتين لعرض المادة العلمية من خلال السبورة الذكية، أو الداتاشو أو أجهزة الكمبيوتر لأكثر من فصل في نفس الفترة.