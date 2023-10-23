مديرية «العمل» بسوهاج تستعيد مستحقات عامل بقيمة 100 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل، نجاح جهود مديرية العمل بمحافظة سوهاج في استعادة مستحقات عامل بقيمة 100 ألف جنيه، بعد إنهاء خدمته قبل الموعد المقرر بـ10 أشهر.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أنه تم عقد جلسة تسوية ودية بين العامل أحمد عبدالحميد الشاكي ومحامي الشركة المشكو في حقها، وتم الاتفاق على حصول العامل على كافة مستحقاته القانونية، مع تنازله عن الشكوى.

وقدم الطرفان الشكر لـ وزارة العمل ومدير المكتب لسعيها المستمر للتسوية الودية بين طرفي العملية الإنتاجية قبل اللجوء للتقاضي، وحرصها على عمل علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال.