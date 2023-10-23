«طلاب حلوان» يحصدون المركز الأول في مسابقة عالمية للحد من استخدام البلاستيك

فاز فريق إيناكتس «ENACTUS» جامعة حلوان الممثل لمصر، بالمركز الأول مكرر في المسابقة العالمية «1 Race for oceans» للعام 2023، عن مشروعه «PLASEA»، وتهدف فكرة المشروع إلى تقليل أزمة البلاستيك التي تهدد الصيادين والحياة البحرية من خلال إنتاج منتجات بلاستيكية بديلة من نباتات الأعشاب البحرية.

تطوير مشاريع مبتكرة

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تقديم الدعم الكامل لتشجيع الشباب، على تطوير مشاريع مبتكرة تُسهم في حماية البيئة وتعزز التنمية المستدامة، وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه فريق الجامعة، موضحًا أنّ هذا الإنجاز، يعكس تفوق طلاب جامعتنا وإصرارهم على تقديم حلول مبتكرة لخدمة المجتمع، وحماية البيئة، مقدمًا لهم التهئنة على هذا الفوز الكبير، وحثهم على المضي قدمًا في مساهمتهم القيمة في بناء مستقبل أفضل.

وعلى صعيد آخر، شارك أيضًا الفريق في المسابقة المحلية السنوية الخاصة بمنظمة إيناكتس مصر، بمشاركة 33 فريقًا من جامعات مصر، بمشروع استخدام «مخلفات السجائر لصناعة منتجات ضرورية»، وحصلت جامعة حلوان على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بهذه الفكرة.

إعادة تدوير مخلفات السجائر

وتهدف فكرة مشروع «Cigacycle» الى إعادة تدوير مخلفات السجائر لـ5 منتجات وهي «ورق الإيصالات، ودفاتر الملاحظات، وطارد الناموس، والمبيدات الحشرية، وفلتر المياه»، وبعد 9 أشهر، استطاع فريق العمل على الحصول على المركز الثالث والفوز بأكثر من 5 دروع من شركات عالمية مختلفة.

وتعد هذه المسابقات بمثابة منصة تستهدف مساعدة الطلاب من أصحاب الأفكار الإبداعية، على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة، وتحفز على التنمية المستدامة في مجتمعاتهم المحلية.

وشارك الطلاب في المسابقات تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي.