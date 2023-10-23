‎«القومي للترجمة» يكرم الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين

‎كرم المركز القومي للترجمة الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين في قاعة طه،أمس، ‎وقالت الدكتورة كرمة سامي، إن المستبقة ظهرت منذ عام ونصف، رغبة في اقتفاء أثر رفاعة الطهطاوي في رحلته النيلية عبر قرى محافظات مصر لاكتشاف المواهب المبكرة في الترجمة، وإرسالها إلى القاهرة والخضوع لبرنامج تدريبي مكثف، يؤهلهم لترجمة الأعمال المهمة التي يختارها رفاعة الطهطاوي لسد النقص الشديد وقتئذ في العديد من المجالات المعرفية في الثقافة العربية.

كشاف المترجمين

‎وأطلق المركز عدة نسخ من كشاف المترجمين، احتفالًا بالأعياد القومية للمحافظات أو احتفالًا بيوم إفريقيا أو بمئوية الكاتبة الكبيرة لطيفة الزيات، وتخضع الترجمات للفحص لتحديد الفائزين الذين بموجب فوزهم يفتح لهم المركز الباب للتقدم بمقترحاتهم في الترجمة، والتي ستعرض على الهيئة الاستشارية للمركز للاختيار من بينها ما يتناسب مع سياسة الترجمة في المركز.

وأوضح المركز أن التصفيات تمت في الترجمات من العربية وإليها دون التقيد بسن أو تخصص، وبناء على جودة المقترح، وكفاءة المتقدم به يتم التعاقد المباشر أو يخضع المتقدم لبرنامج تدريب ثقافي ولغوي، يعتمد على معايير ثقافة المترجم وكذلك مهارته في الترجمة، واستعداده ‎للبدء في مشروع معرفي يحقق به أهداف عمله كمترجم، ‎وتهدف مبادرة كشاف المترجمين الى اكتشاف المواهب المبكرة في الترجمة يكون بها المركز كتيبة من المترجمين دعمهم الوحيد هو الكفاءة.

‎وقدم المركز في هذا اللقاء تقليدًا جديدًا وهو محاضرة رفاعة التي ألقتها على الفائزين الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف وجاءت بعنوان: «الترجمة وإنتاج المعرفة»،‎ والدكتورة لبنى عبد التواب واحدة من أهم أساتذة الأدب الإنجليزي في مصر، ومن أكبر المترجمين من العربية إلى الإنجليزية، وقدمت مشروعها الدكتورة رانية علام بعرض علمي لانجاز الدكتورة لبنى في فن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

وكرم المركز الفائزين في نسخ كشاف المترجمين، وهي النسخة الثانية (أفريقيا)، النسخة الثالثة (الإسكندرية )، النسخة الرابعة (القليوبية)، والنسخة الخامسة (مئوية لطيفة الزيات)

بيانات الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين

أولا: مسابقة كشاف المترجمين، النسخة الثانية، إفريقيا، جرى تخصيص المسابقة للاحتفال باليوم العالمي لقارة إفريقيا، وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

1. محمود محمد غرابيل.

2. علاء أحمد محمد سعيد.

3. أماني جاد الله رشيدي.

4. ياسمين عبد الحميد هاشم.

5. أسماء رجب محمد الشافعي.

6. شريهان مدحت أبو علي.

ثانيا: مسابقة كشاف المترجمين النسخة الثالثة، الإسكندرية، جرى تخصيص المسابقة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

1. سلمى رضا محمد ثابت.

2. شريهان مدحت حسين حسن.

3. رنا طارق محمود سالم.

4. أسماء رجب الشافعي.

5. تامر مبروك السيد الهلالي.

6. دعاء صلاح محمد المصلحي.

7. رحاب محمد مصطفى إبراهيم.

8. خديجة محمد زكي مصطفى.

9. سما أشرف السيد العجمي.

10. فيروز عزت شاكر جورجي.

11. عبير طلعت محمد السيد.

12. فاطمة الزهراء محمد عبدالجواد.

13. فاطمة الزهراء عماد حنفى.

14- ليلى أحمد السيد إبراهيم.

15- مروة زناتي عثمان بطاح.

16- فاطمة أحمد حسن سيد.

17- نورهان دياب عبدالمنعم دياب

ثالثا مسابقة كشاف المترجمين، النسخة الرابعة، محافظة القليوبية:

جرى تخصيص المسابقة للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية، وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

1- منال ممدوح يوسف أحمد.

2- دعاء صلاح محمد المصلحي.

3- زينب عبد المحسن جمعة.

4- آية نبيل عبد المعطي.

5-فاطمة السيد إبراهيم.

6- ميرفت محمد متولى.

7- رشا عماد الدين سيد.

رابعًا: مسابقة كشاف المترجمين، النسخة الخامسة، لطيفة الزيات، جرى تخصيص المسابقة للاحتفال بمئوية الأديبة والكاتبة الكبيرة لطيفة الزيات، وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

1. بسمة فوزي محمد أحمد.

2. أيمن عباس السيد.

3. تامر عادل عويس