«القومي للترجمة» يطلق النسخة الثالثة من مسابقة كشاف المترجمين

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن مسابقة تُخصص لترجمة مختارات من النصوص الإبداعية لشعراء مدينة الإسكندرية وكتّابها‏‎، وتأتي المسابقة في إطار الاحتفاء بمبدعي مدينة الإسكندرية وعيدها القومي في 26 يوليو.

وتستهدف مبادرة المركز القومي للترجمة «كشاف المترجمين»، اكتشاف المواهب الشابة من المترجمين والمترجمات في جمهورية مصر العربية.‏‎

أولا: كيفية التقديم

‏‎تُطرح النصوص على شبكة المعلومات الخاصة بالمركز القومي للترجمة والتواصل الاجتماعي.

النصوص المطروحة للترجمة هي:‏

‎1. نص «بحري الذي أعرفه» للكاتب والروائي محمد جبريل‏.

‎2. نص «سيدي بشر» للكاتب والروائي أحمد فضل شبلول‏.

‎3. قصيدة «هي إسكندرية» للشاعر جابر بسيوني‏.

‎4. قصيدة «التحدي» للشاعر فوزي خضر‏.

‎5. قصيدة «وصايا أبوللو» للشاعر فؤاد طمان.

‏‎وذكر المركز أنّه على من يرغب في المشاركة بالمسابقة التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: awards@nct.gov.eg‏‎، ويرسل المشارك ترجمته مكتوبة بخط simplified Arabic بنط (14)، بصيغتين word وpdf، إضافة إلى سيرة ذاتية باللغة العربية متضمنة الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، المحافظة، المؤهل العلمي، الوظيفة، بيانات التواصل على البريد الإلكتروني أعلاه، إرسال الأعمال المشاركة في المسابقة يكون خلال الفترة من 25 يونيو إلى 10 يوليو 2023.‏‎

جوائز المركز القومي للترجمة

وأوضح المركز أن الجوائز ستكون مجموعة قَيّمة من إصدارات المركز للفائزين إضافة إلى شهادات تقدير، كما ترفع أفضل الترجمات على شبكة المعلومات.