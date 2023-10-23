ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك وتحرير 14 محضرا للمخابز والمحال في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، عدة حملات تموينية أسفرت عن تحقيق عددا من النتائج.

وضبطت الحملات في مركز شبراخيت كمية كبيرة من البانيه المجمد منتهية الصلاحية، وتم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

محاضر لمخابز بلدية

وفي مركزي بدر وكوم حمادة، تم ضبط 17 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و5 مخابز لإنتاج خبزا غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وفي مركز وادي النطرون، ضبطت الحملات 200 لتر سولار تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء، لتحقيق ربح غير مشروع، و120 علبة سجائر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، و100عبوة بويات منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.