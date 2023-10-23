نقيب «محامين الفيوم»: نساند القضية الفلسطينية بدمائنا وأموالنا

أعلنت نقابة المحامين بمحافظة الفيوم، تقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، سواء بتنظيم وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية، أو التبرع بالدم لمصابي غزة، أو حتى بأموالهم والمساعدات الغذائية، وذلك لمساندة القضة الفلسطينية والوقوف ضد الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ومحاولاتهم المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا من أرضه لتصفية القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتم فتح صندوق لجمع التبرعات من المحامين سواء في نقابة الفيوم الفرعية، أو مختلف النقابات بجميع أنحاء الجمهورية تحت إشراف النقابة العامة لتجهيز قافلة مساعدات طبية باسم نقابة المحامين.

نساند القضية الفلسطينية

وقال حازم طه نقيب محامين الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ نقابة المحامين تساند القضية الفلسطينية قلبًا وقالبًا، وتدعمهم ضد الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، وترفض بشدة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني قسريًا من أراضيهم.

فتح صندوق تبرعات لفلسطين

وأشار إلى أنّهم لم يكتفوا بتنظيم وقفة تضامنية، أو التبرع بالدم وهي أغلى ما يملكون للأشقاء الفلسطينيين، ولكنه يجرى فتح صندوق تبرعات مادية وعينية طبقًا للقنوات الشرعية، لتوفير قافلة مساعدات طبية وغذائية وإغاثية لأهالينا في فلسطين، مشددًا على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى زوال هذه الأزمة.

قوافل إعانة باسم نقابة المحامين

من ناحيتها أعلنت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علاّم النقيب العام للمحامين، في بيان لها، إنّ النقابة قررت تنظيم قافلة إغاثة وإعانة باسم نقابة المحامين لأهالي غزة ضمن إجراءاتها لدعم القضية الفلسطينية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأكد نقيب عام المحامين أنّه أول من سيتبرع لتجهيز تلك القافلة، مُشيرًا إلى أنّه سيجرى تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية، لمتابعة جمع التبرعات من المحامين في مختلف محافظات الجمهورية.