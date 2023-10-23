عضو بـ«النواب»: اتساع رقعة القتال في المنطقة ينذر بنتائج وخيمة على الجميع

حذرّت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن الفيوم، من اتساع رقعة القتال في المنطقة، والذي ينذر بنتائج وخيمة، ويهدد بمخاطر جمّة على الجميع، خصوصًا بعد وجود مواجهات الجيش الإسرائيلي وحزب الله والجنوب اللبناني، مما يهدد أمن المنطقة والسلام عالمي، وسط إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن مشاركتها في النزاع والحرب إذا اتسعت رقعتها بصورة أكبر.

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ دخول المواجهات من الجيش الإسرائيلي مع حزب الله والجنوب اللبناني يهدد أمن المنطقة، بل والسلم العالمي، مضيفةً أنّ الأمور بدأت تتصاعد وتيرتها بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إنها ستشارك في النزاع إذا اتسعت رقعته، وهذا ينذر بدخول أطراف عديدة قد تؤدي لانفجار الوضع.

الشعب الفلسطيني يدفع الكثير

وأضافت عضو مجلس النواب، الشعب الفلسطيني ما زال يدفع الكثير والكثير وسط صمت عالمي غير مبرر وغير مفهوم، خصوصًا إنّ نيران الحرب تطال الجميع، كما حدث في الإصابة الخطأ التي اعتذرت عنها إسرائيل لبرج المراقبة المصري على الحدود، وإصابة بعض الجنود بشظايا، فحتى من لا يشارك بالحروب لا يأمن العيش في سلام.

إعلاء صوت العقل

وشددت على أنّ العالم يمر بمنعطف خطير يستوجب الحكمة، وإعلاء صوت العقل وإلا سيدفع الجميع ثمنًا باهظًا، مشددةً على إنّ قمة القاهرة للسلام أكدت رفضها التام لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما وضعت العالم كله أمام ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية أولًا ولضمان استقرار الشرق الأوسط.

وختمت حديثها قائلةً إنّ الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في هذا الوقت الصعب، للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة بالكامل، فضلًا عن مساعيها لوقف الحرب على فلسطين.