طلاب الكلية التكنولوجية بالفيوم ينظمون وقفة لدعم القضية الفلسطينية

نظم طلاب الكلية التكنولوجية «كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة» التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية فرع محافظة الفيوم، اليوم السبت، وقفة احتجاجية سلمية، لدعم القضية الفلسطينية، وللتنديد بقتل الأطفال والمدنيين واستهداف المستشفيات والكنائس والمدارس في قطاع غزة، موجهين دعوة للمجتمع الدولي بالتدخل على نحو عاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق الأشقاء الفلسطينيين، وما يحدث من إبادة جماعية لهم ولأبنائهم.

وحرص الطلاب والطالبات المشاركون في الوقفة، على رفع علمي مصر وفلسطين جنبًا إلى جنب، فضلًا عن ارتداء شال فلسطين تعبيرًا عن أنّ المصريين والفلسطينيين أشقاء ولدعم القضية الفلسطينية.

فلسطين قضية العرب الأولى

وتقدّم الدكتور إسلام هلالي عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بدمو، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، طلاب الكلية في الوقفة الاحتجاجية، معربين جميعهم عن آمالهم في الوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب الأولى، وذلك من خلال قمة القاهرة للسلام.

رددوا العديد من الهتافات

وردد طلاب الكلية التكنولوجية بمحافظة الفيوم، في الوقفة العديد من الهتافات، أبرزها «يا فلسطين يا فلسطين حقك راجع مش ساكتين» و«بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين» و«سامع صوت جاي من غزة كله كرامة وكله عزة» و«يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح» و«سيسي يا سيسي يا ابن النيل انقذ غزة ودمر إسرائيل»، و«سينا مصرية والقدس عربية».

مسيرة داخل حرم الكلية

وعقب الوقفة، نظم الطلاب مسيرة سلمية داخل حرم الكلية مرددين الهتافات، مرتدين الشال الفلسطيني، ورافعين علمي فلسطين ومصر، مُعلنين دعمهم للقضية الفلسطينية، وتفويضهم للرئيس السيسي في حماية أرض سيناء، والسيادة المصرية عليها، ومنع تهجير الفلسطينيين لحماية قضيتهم وعدم محوها.