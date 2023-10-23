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شهداء وجرحى في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

كتب:

هانى حسن
11:58 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بوجود شهداء وجرحى في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة في غزة.

وتواصل إسرائيل منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع في قطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

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بقلم هانى حسن