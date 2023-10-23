افتتاح أول دبلومة للسلامة المهنية في المنشآت الصحية بالبحيرة.. عام واحد

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، افتتاح أول دبلومة تدريبية مهنية في مجال السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصحية بالبحيرة.

رفع كفاءة العاملين

وأشار وكيل صحة البحيرة إلى أن الدبلومة تهدف لرفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصحي، وهي أول دبلومة على مستوى مصر، وفق بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بالبحيرة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية التابعة لوزارة التعليم العالي.

عام دراسي واحد

وذكر «جميعة»، أن الدبلومة يدرب فيها نخبة من علماء واستشاريين السلامة والصحة المهنية بمختلف الجامعات المصرية و الوزارات المعنية ذات خبرة عمل محلية و دولية، وتكون لمدة عام دراسى وتشمل على العديد من الموضوعات، ومنها القيادة الفعالة، والسلامة المبنية على السلوك وإدارة مخاطر المرافق، ومخاطر الأجهزة الطبية، ومخاطر الحريق وخطة الطوارىء والكوراث، ️وإدارة مخاطر المواد الخطرة والنفايات، ومعايير السلامة البيئية، والمعايير ذى الصلة وفق متطلبات هيئة الإعتماد والرقابة الصحية.

تطوير قطاع الصحة في البحيرة

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، وذلك للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية، وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضى من أهالي البحيرة.