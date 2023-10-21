إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة (صور)

شنت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية.

إزالة تعديات في البحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات عن إزالة 25 حالة تعد بمساحة 5099 مترا مربعا بنطاق 9 مراكز، منها 4 حالات بمساحة 1900 متر مربع عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية ودرم حفر بالدلنجات.

كما أزالت الحملات حالتي تعد بمساحة 700 متر مربع، عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية خارج الحيز العمراني بقريتي الجدية ومحلة الأمير برشيد، وحالتي تعد بمساحة 510 أمتار مربعة، عبارة عن شدات خشبية وردم حفر لعمل سملات خرسانية بقريتي معنيا وشنديد بإيتاي البارود.

وتمكنت الحملات من إزالة حالة تعد في المهد خارج الحيز العمراني، بمساحة 110 أمتار مربعة، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق الوحدة المحلية بالبريجات في مدينة كوم حمادة.