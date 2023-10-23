جمارك مطار القاهرة تحرر 20 محضر تهرب وضبط جمركي

حرر رجال جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية للجمارك 20 محضر تهرب وضبط جمركي، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، منها 5 محاضر في مبني الركاب رقم (1)، و6 محاضر في مبنى الركاب رقم (2)، و9 محاضر في مبنى الركاب رقم (3) والصالة الموسمية.

ضبط مواد مخدرة وشرائط عقاقير

وشملت المضبوطات كمية من المواد المخدرة وشرائط العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات وعدد من السجائر الإلكترونية وقطع الحلوي المطعمة بمخدر THC وCBD وعدد من الأسلحة البيضاء ومنظار يجرى تركيبه على سلاح ناري وطلقة نارية وعدد من الهواتف المحمولة، وكمية من الأدوية البشرية ومستلزمات طب وجراحة العظام وفراء الثعالب.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.