الرئيس السابق لشعبة شركات العمالة بالخارج: نوفر نصف مليون تأشيرة عمل سنويا

قال حمدي إمام، الرئيس السابق لشعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، إنّ العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، وصلت إلى 3 ملايين عامل مصري، بخلاف الأسر، وذلك من أصل 9 ملايين عامل أجنبي مقيم على الأراضي السعودية.

«إمام»: أكثر الوظائف طلبًا الفنين والعمال

وأضاف «إمام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ طلبات التوظيف التي باتت تتلقاها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج خلال تلك الفترة، مقتصره على المملكة العربية السعودية، التي بادرت بدورها وأعلنت للشركات المصرية، حاجتها لتوظيف فئات معينة دون الوظائف الإدارية، في مختلف المجالات كالأطباء والمهندسين والفنيين والعمال بمختلف فئاتهم، بمرتبات مجزية.

نصف مليون تأشيرة عمل بالخارج سنويا

وأكد أنّ الشركات الخاصة بإلحاق العمالة المصرية للخارج، توفر سنويًا نصف مليون تأشيرة عمل للمصريين الراغبين في السفر والعمل في الممكة العربية السعودية، وهي الشركات المرخصة العاملة في مصر، غير أنّ تحركات المصريين العاملين بالمملكة سواء قدومًا إلى مصر أو سفر إلى المملكة، تجعل من نسبة الـ3 ملايين عامل رقما ثابتا قد يتغير بشكل طفيف.

وتابع أنّه يتم حاليًا التنسيق ما بين الشركات العاملة في القطاع ووزارة القوى العاملة المصرية، من أجل الاتفاق على إرسال وفد مصري يضم كبار الشركات العاملة مع مسؤول من قبل الوزارة، للتباحث مع الجانب القطري، حول فتح الباب مجددا لتوفير عمالة مصرية لهم، إذ إنّ عدد المصريين العاملين على الأراضي القطرية حاليًا 300 ألف، بينما تسعى الشركات لزيادة عددهم إلى 500 ألف مصري قريبًا.

ومن جهتها، أكدت السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال لقائها بالسفير أحمد عبدالمجيد، قنصل عام مصر الجديد في جدة، التعاون بين الوزارة والبنك المركزي المصري، لتقديم تيسيرات للمصريين بالخارج بمختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد يعتبر الأعلى على مستوى العالم.

وأشارت إلى أنّ الوزارة تتعاون خلال الفترة الراهنة مع وزارة الطيران، لتوفير باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة «مصر للطيران» من وإلى مصر.