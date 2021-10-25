تعرف على شركات إلحاق العمالة بالخارج المرخصة: معتمدة حكوميا

يقع كثير من الشباب الباحثين عن وظائف في سوق العمل بالخارج، من خلال تأشيرة العمل الحرة، وما يطلق عليها «فيزا حرة»، ضحية للشركات الوهمية وعمليات النصب والخداع؛ مما يؤثر على مستقبلهم ويتسبب لهم في مشاكل وأزمات لا حصر لها اجتماعيا واقتصاديا.

تحذيرات من الوقوع في فخاخ شركات إلحاق العمالة الوهمية

وتقدم «الوطن» من خلال نافذتها الإلكترونية، خدمة لقرائها، بنشر أهم أو بعض شركات إلحاق العمالة بالخارج الرسمية والمرخصة والمعتمدة رسميًا من قبل وزارة القوى العاملة، حتى لا يقع الشباب في مأزق النصب والاحتيال، ومن بين هذه الشركات ما يلي:

أهم شركات إلحاق العمالة بالخارج المعتمدة رسميا من وزارة القوى العاملة

- «شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج»

رقم الترخيص: 416.

نوع الترخيص: وكالة توظيف

- شركة قباء لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 77·

نوع الترخيص: مكتب الشركات

- شركة الصفا والمروة لـ التوظيف وإلحاق العمالة المصرية للخارج

رقم الترخيص: 147

نوع الترخيص: جهة توظيف

- شركة مصر الدولية لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 1·

نوع الترخيص: جهة توظيف

- شركة سارة لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 1·

نوع الترخيص: وكالة توظيف

- شركة العساف لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص 4·

نوع الترخيص: مكتب سفريات

- شركة إسكندرية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم الترخيص: 57.

نوع الترخيص: جهة توظيف

- شركة الشريف لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم الترخيص: 111.

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

- شركة ينبع الدولية لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 1·

نوعية الترخيص: مكتب الشركات

- شركة مرجيد لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 13·

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

- الرحمة لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 46

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

- شركة تواصل لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم الترخيص: 1.

نوعية الترخيص: جهة توظيف

- شركة الصالح لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم ترخيص: 430.

نوعية الترخيص: مكتب سفريات

- شركة البسام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم الترخيص: 26.

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

- شركة الأماني لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 7.

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

- شركة عزيز القاهرة لإلحاق العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 26.

نوعية الترخيص: جهة توظيف

- شركة سالم الدولية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

ترخيص رقم: 600.

- شركة الوهيدي

رقم الترخيص: 7.

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

- شركة هلا الذهبية لتوظيف العمالة بالخارج

رقم الترخيص: 231.

نوعية الترخيص: وكالة توظيف

- شركة سما لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

رقم الترخيص: 40.

نوعية الترخيص: SAMA HR and Recruitment Services