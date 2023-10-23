بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مجالس المدن في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن حركة تنقلات محدودة بين رؤساء مراكز المدن، لضخ دماء جديدة، وتجديد سير العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حركة تنقلات محدودة

وذكرت محافظة الدقهلية، في بيان، أنه تم ندب نادر محيي الدين بشير من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية، بدلا من المهندس أيمن عزت الذي شغل منصب رئيس مجلس مدينة جمصة سابقا وكان رئيسا لمدينة المطرية، مع عودته إلى جهة عمله الأصلية.

كما تقرر ندب هاني السيد سالم سليمان، من الديوان العام بمبنى المحافظة، وتوليه منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية.

تحقيق التدوير الوظيفي

وأكدت محافظة الدقهلية، أن حركة التنقلات بين رؤساء المدن تُجرى في منتهى الشفافية، وتستهدف تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة، وضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، طبقا لقرار مجلس الوزراء والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، والتفاني في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم للحصول على رضاهم وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.