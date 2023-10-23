«الغرف التجارية» تطمئن المواطنين: سعر البصل سيتراجع إلى 8 جنيهات تدريجيا

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم الاثنين، بعد قرار الحكومة المصرية بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر.

وكانت أسعار الخضراوات والفواكهة قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الماضية، خاصةً سعر البصل الذي وصل إلى 25 جنيهًا للكيلو في بعض الأسواق.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنّ الأسواق المصرية بها اكتفاء ذاتيا من الخضراوات والفواكهة، وأنّ ثبات الأسعار جاء نتيجة لزيادة المعروض من هذه المنتجات.

وأضاف النجيب لـ«الوطن»، أنّ سعر البصل سيعود إلى معدلاته الطبيعية التي لا تتجاوز 8 جنيهات للكيلو، مع دخول العروات الجديدة القادمة من محافظات الصعيد وعدد من المحافظات الأخرى.