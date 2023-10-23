3 خطوات لتجنب الإصابة بمرض السعار بعد التعرض للعض أو الخربشة

كشفت إدارة الإرشاد البيطري بالإسكندرية عن 3 خطوات للتعامل مع مرض السعار والإجراءات الاحترازية في حال التعرض للعقر أو الخربشة من الكلاب أو القطط، ضمن مبادرة «إسكندرية بلا سعار» التي تتم بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، 3 خطوات للتعامل مع مرض السعار في حال جرى عض أي شخص من قبل حيوان مصاب بهذا المرض، وذلك بحسب حملة التوعية التي أعلنتها الدكتورة صباح جارح مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، وبالتعاون مع مركز التدريب بمحافظة الإسكندرية، ضمن مبادرة «إسكندرية بلا سعار».

خطوات التعامل مع سعار الحيوانات

- تبرز الخطوة الأولى في مرحلة الوقاية التي تتمثل في الحرص على تحصين الحيوان الأليف الذي يملكه الشخص ضد مرض السعار من أقرب وحدة بيطرية، وذلك لتجنب الدخول في مرحلة السعار والإصابة بالعقر منه.

- في حال لم يحصل الحيوان على التحصين، وجرى عقر شخص فعليه غسل مكان العقر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

مواعيد أخذ اللقاح المضاد لعقر الحيوانات

- فيما تأتي الخطوة الثالثة عبر التوجه لأقرب مستشفى بها اللقاح لأخذ الخمس جرعات في المواعيد المحددة لها وهي:

- يوم العقر

- اليوم الثالث

- اليوم السابع

- اليوم الرابع عشر

- اليوم 28 من العقر.