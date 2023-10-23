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محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات لمديري الإدارات والأجهزة التنفيذية

كتب:

سلامة عامر
12:28 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بحركة تنقلات لمديري بعض الإدارات العامة بديوان عام المحافظة، بهدف خلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي والتدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف أيمن عاشور فرحات، قائم بعمل مدير عام الادارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والبوابة الإلكترونية، وعصام محمد أبو العلا السيد قائم بعمل رئيس الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات المرافق، وعزة أحمد حافظ وهدان قائم بعمل مدير الإدارة العامة للسياحة ومنسق منصة أيادى مصر، ومحمود زين العابدين أحمد القلا قائم بعمل مدير عام الإدارة العامة للاتصال، وعلاء الدين أبوزيد عبد الحميد قائم بعمل رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وكلف محافظ الجيزة مديري الإدارات الجدد بالسعي نحو رفع كفاءة العمل، والتعاون بجدية كفريق واحد من أجل هدف واحد، وهو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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