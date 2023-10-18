محافظ الجيزة يتابع مبادرة خفض أسعار السلع في السلاسل التجارية

يواصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية على السلاسل التجارية والهايبر ماركت بنطاق بولاق الدكرور والدقي، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وخلال الجولة صرح محافظ الجيزة بأن القرارات تأتي في إطار خطة الدولة للتخفيف عن المواطنين، وتوفير مختلف السلع بأسعار تناسب جميع الفئات، مشيرا إلى أن نجاح أجهزة الدولة في تخفيض الأسعار دليلا على إدراك القيادة السياسية لحاجات المواطنين وقدرتها على خوض التحديات لإعلاء مصلحة المواطن.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15%

وأضاف المحافظ أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بنسب من 15% إلى 25% وهي سلع السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تفعيلها منذ السبت الماضي.

وعقد راشد عدة لقاءات مع المواطنين من المستفيدين من داخل المعارض والمنافذ، اطمئن خلالها على جودة السلع المقدمة، ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، مؤكدا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة في سبيل تيسير معيشتهم، وتوفير مختلف السلع خاصة الاسراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.

تفقد سلاسل الفرجاني وكازيون بشارعي الثلاثيني والعشرين بحي بولاق الدكرور

شملت جوله المحافظ تفقد سلاسل الفرجاني وكازيون بشارعي الثلاثيني والعشرين بحي بولاق الدكرور، وماركت خير زمان والهواري هايبر بشارع السودان بحى الدقي والعجوزة، ووجه المحافظ مسؤولي مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية، باستمرار الرقابة وتكثيف الحملات للمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة.

كما طالب الأجهزة التنفيذية برصد أي حالات مخالفة بالأسواق والممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا، مشددا على مسؤولى المحال والسلاسل بالالتزام بوضع الأسعار الجديدة على مختلف السلع، وتوفير الكميات المناسبة منها بصورة دورية لسد احتياجات المواطنين وتلافي الازدحام.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والدقي والعجوزة، ورئيس هيئة النظافة، ورئيس جهاز السرفيس ومدير مديرية التموين ومباحث التموين.