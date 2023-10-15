محافظ الجيزة: تكثيف الحملات على الأسواق لضبط منظومة الأسعار

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بحي العمرانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.

مبادرة تخفيض الأسعار

تابع محافظ الجيزة توافر كافة السلع الغذائية التى تشملها المبادرة للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار «7» سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي «السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

توفيرالسلع

وأكد اللواء أحمد راشد أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام، وكلف باستمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع و التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع .

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وأحمد جلال رئيس حي العمرانية وهالة غريب مدير مديرية التموين.