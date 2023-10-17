محافظ الجيزة يحذر السائقين من تقسيم خطوط السير وغرامات للمخالفين

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجوله مفاجئة علي موقف المريوطية الجديد بين شارعي الهرم والملك فيصل، للتأكد من تواجد سيارات الميكروباص، والالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة للركوب، في إطار جولاته اليومية للتواجد الميداني وسط المواطنين والاطلاع على شكواهم والتوجيه بحلها، ومتابعه انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواقف السرفيس في المحافظة

وفى سياق متصل، تابع محافظ الجيزة عمليات استقبال مواقف السرفيس بشارع السودان لحركة المواطنين خلال ساعات الذروة، للتأكد من توافر سيارات السرفيس بالعدد الكافي حيث يشهد الموقف كثافة كبيرة من قبل المواطنين.

الالتزام بالأجرة المقررة

كما حرص المحافظ على الاستماع للمواطنين من المترددين على المواقف للاطمئنان منهم على التزام السائقين بالأجرة التي يتم دفعها لخط السير ومدى رضاءهم، وأبرز الشكاوى التي تواجههم موجها ببحثها وسرعة الاستجابة لها.

الرقابة على خطوط السير

وشدد على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بتكثيف جهود الرقابة للقضاء على ظاهرة تقسيم خطوط السير، وتوقيع غرامات فورية لمخالفات تعريفة الركوب والحفاظ علي مستوى نظافة المواقف ودورات المياه، والتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة لرفع أي مخلفات بمحيطها ورفع الاشغالات ومنع التعديات، لتيسير حركة دخول وخروج السيارات والمواطنين، وتخصيص موظف من إدارة السرفيس لتلقي أي شكاوي للمواطنين داخل المواقف تتعلق بخطوط السير أو من السائقين، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها، على أن يتم الدفع بسيارات إضافية لاستيعاب حركة المواطنين خلال فترات الذروة خاصة خطوط الشيخ زايد وأكتوبر وحلوان ودار السلام والمعادي.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، ورؤساء أحياء الطالبية والهرم ورئيس هيئة النظافة.