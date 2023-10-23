محافظ قنا يتابع أعمال إنشاء محور «دار السلام - أبو تشت»

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمشروع محور «أبو تشت - دار السلام»، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع، والتأكد من انتظام العمل والوقوف على المعوقات ووضع الحلول الفورية لها.

محور أبو تشت دار السلام

وقال محافظ قنا إن محور «أبو تشت - دار السلام» يتم تنفيذه بطول 28 كيلومترا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبو تشت والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام، حيث تقع مساحة 15.5 كيلومتر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا، و12.25 كيلومتر داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج.

3 حارات مرورية في كل اتجاه

كما استمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع المكون من اتجاهين بإجمالي عرض 28.7 متر، يشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية، ويضم المحور 30 عملا صناعيا وهي «كوبري النيل بطول 1.3 كيلومتر- 15 كوبري علوي - 8 برابخ - 6 أنفاق»، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الصناعية في الجزء الخاص بمحافظة قنا، حيث وصلت نسب التنفيذ 70%.

يذكر أن إنشاء محور «أبوتشت - دار السلام» يأتي ضمن خطة الدولة لتقليل المسافات بين المحاور المقامة على نهر النيل إلى 25 كيلومترا كحد أقصى، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل، كما تساهم هذه المحاور في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية ومشروعات التنمية المستدامة.