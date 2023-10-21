محافظ قنا يتابع فعاليات قافلة طبية للعيون في نجع حمادي

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فعاليات القافلة الطيبة للعيون التي ينظمها مستشفى العيون الدولي، ضمن مبادرة «شوفها صح»، بمقر الوحدة الصحية لقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة.

قافلة عيون في نجع حمادي

وتابع محافظ قنا، عمليات الكشف على أهالي القرية وتشخيص الحالات وعمل النظارات الطبية للحالات التي تحتاج إلى نظارات وصرف الأدوية اللازمة، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تستدعي تدخل جراحي إلى المستشفى لإجراء العمليات اللازمة لها، مؤكدا أن جميع خدمات المبادرة بالمجان، لافتا إلى أن القافلة شهدت إقبالا كثيفا من أهالي القرية منذ الصباح الباكر.

تقديم الدعم لفريق القافلة الطبية

وأضاف الداودي، أن المحافظة قدمت كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفريق الطبي الخاص القافلة الطبية، للقيام بأعمال الكشف والتشخيص وصرف الأدوية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من خدمات القافلة.

كما استمع محافظ قنا إلى طلبات وشكاوى عدد من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية، ووجه بتلبية احتياجات الأهالي، مشددا على ضرورة تواجد الطبيب على مدار 24 ساعة بالوحدة، وتوفير جميع الأدوية والأمصال اللازمة.

كما تفقد المحافظ الخدمات التي تقدمها الوحدة الصحية لأهالى القرية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 يوم صحة»، والتي تشمل عيادات تنظيم أسرة، ونساء وتوليد والكشف على الاعتلال الكلوي وقياس الضغط والسكر.