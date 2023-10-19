محافظ قنا: تحرير محاضر للمخالفين في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولاته على الأسواق لليوم الثاني على التوالي، حيث فاجئ عدد من السلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة قنا، في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لتوافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذا لمبادرة خفض الأسعار، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مؤكد على تحرير محاضر للمخالفين للمبادرة.

مبادرة تخفيض السلع الغذائية بقنا

حرص محافظ قنا خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر السلع الأساسية والمنتجات التي تشملها المبادرة طبقا للأسعار التي أقرتها المبادرة.

وشدد المحافظ على مسؤولى السلاسل التجارية بضرورة الالتزام بأسعار المبادرة، والإعلان عنها، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تحرير محاضر، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى تصل إلى مصادرة السلع، وإغلاق المحال، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري بمراقبة مدى التزام المحال بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية الاستراتيجية، مع تكثيف المتابعة المستمرة للأسواق والسلاسل التجارية، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بالأسعار المقررة.

أنواع السلع المخفض

جدير بالذكر، أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء شهدت تخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة.