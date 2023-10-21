محافظ قنا يشهد حفل تكريم الفائزين في البطولة العربية للبرمجة

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون البيئة وخدمة المجتمع، حفل تكريم الطلاب الفائزين في البطولة العربية للبرمجة الذي تم تنظيمه بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بجامعة جنوب الوادي، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه شارك في المسابقة 150 طالبا من عمر 6 سنوات إلى 16سنة، من محافظات قنا وأسيوط و الأقصر، مشيرا إلى أن المسابقة جرى تنظمها في مجالات، الروبوت والبرمجة، خلال الفترة من شهر أغسطس الماضي حتى شهر أكتوبر الجاري، وتم تسليم الشهادات والميداليات للطلاب الفائزين والتقاط الصور التذكارية معهم، لافتا إلى أنه سيتم تصعيد الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في النهائيات الدولية للبرمجة المنعقدة بالمملكة الأردنية.

تقديم الدعم والمساندة للشباب لتنمية مهاراتهم

وأضاف «الداودي»، أنه حريص على تقديم الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كافة المجالات، وكذلك تقديم كل الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع.

وأثنى محافظ قنا، على مستوى الطلاب الفائزين والابتكارات التي يعملون عليها، مشيدا بدور مركز تكنوستيم في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها بالمركز، من خلال تنظيم العديد من مسابقات السوفت وير والبرمجة، المؤهلة للمنافسة في التصفيات الدولية التي يتم من خلالها حصول الطلاب على منح دراسة دولية.