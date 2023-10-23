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«الري»: بدء جولة مفاوضات جديدة بشأن السد الإثيوبي في القاهرة

كتب:

محمد أبو عمرة
02:56 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن جولة تفاوضية جديدة انطلقت في القاهرة، اليوم الاثنين، على المستوى الوزاري بشأن السد الإثيوبي بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

يأتي ذلك في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا عبر الشهرين الماضيين، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو من العام الجاري.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.