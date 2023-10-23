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وزير التموين: المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن

كتب:

وفاء الصعيدي
12:46 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
وزير التموين

وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية آمن، مشيرا إلى أنّ المستهدف استيراده من القمح حتى هذه اللحظة يقدر بمليون ونص إلى 2 مليون طن حتى 30 يونيه 2024.

وأشار وزير التموين، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، إلى أنّ حجم الاحتياطي من مخزون الزيت يكفي 6 أشهر، في حين يكفي الأرز لمدة 3 أشهر فضلا عن استمرار موسم الحصاد الحالي، وحجم الاحتياطي من السكر يبلغ 4 أشهر فضلا عن قرب موسم الحصاد في شهر فبراير المقبل.

ونوه وزير التموين إلى استمرار التعاقدات على السلع الأساسية لضمان الحفاظ على مخزون آمن من السلع وفق توجهات القيادة السياسية.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.