10 معلومات عن مراكز الغذاء الخضراء.. تطلقها «التموين» لأول مرة بالإسماعيلية

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الاثنين، مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بمدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية، يجري إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بمحافظة الاسماعيلية.

ما هي مراكز الغذاء الخضراء التي تطلقها وزارة التموين اليوم؟

- مراكز الغذاء الخضراء، عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة.

- تضم أسواقا للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد.

- تضم مناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف.

- تضم أسواقا للمزارعين.

مراكز عرض للمنتجات

- بها مبان إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي.

- تستخدم هذه المراكز، التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها.

- تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات.

- تعتبر مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وآمنة.

- تساهم في زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.

- تساهم في تقليل الفاقد والهادر من السلع.