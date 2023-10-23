وزير التموين: أعددنا دراسة عن احتياجات مصر من مراكز الغذاء الخضراء

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من إعداد دراسة فنية عن احتياجات مصر من مراكز الغذاء الخضراء بالتعاون مع فرنسا، مع دراسة كيفية إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الغذاء الخضراء من الجيل الثالث.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا

ونوه وزير التموين، بأن الدراسة وضعت تصور لعدد المراكز المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا، لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء هذه المراكز في العديد من المحافظات.

وأكد «المصيلحي»، أنه تم وضع نموذج عمل لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء، وذلك لتطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والذي يتضمن إنشاء حوالى 17 مركز على مستوى الجمهورية.

وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، كما تضم أسواقًا للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف إضافة إلى أسواق للمزارعين، فضلاً عن مبان إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي، وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات.