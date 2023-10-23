«التموين»: إنشاء مراكز الغذاء الخضراء باستثمارات 3 مليارات جنيه

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مراكز الغذاء الخضراء المقرر تنفيذها ستكون من الجيل الثالث وبمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، وباستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

إعادة تحويل مخلفات الخضراوات والفاكهة إلى طاقة نظيفة

وأوضح «عشماوي»، أنه يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، إذ سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، مشيرًا إلى أن مراكز الغذاء الخضراء تهدف إلى تعزيز سلسلة القيمة المضافة للسلع والمنتجات والحد من الخسائر «الكمية والنوعية» للمنتجات الغذائية مما يؤدي إلى زيادة توافر المنتجات على مدار العام وبالتالي تحسين وضبط الأسعار من خلال زيادة اتاحة المنتجات وإرساء مبادئ المنافسة والشفافية في التداول من خلال هذه المراكز.

ونوه مساعد وزير التموين، أنه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والمشاركة مع القطاع الخاص تقرر إنشاء المركز الأول على مستوى الجمهورية في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان وهو يمثل موقع استراتيجي على مقربة من الموانئ البحرية الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى مناطق الزراعة الرئيسية «الدلتا» وكذلك مناطق الاستهلاك كما يعد مركز الإسماعيلية للأغذية الخضراء نظامًا بيئيًا متكاملًا لتسهيل أنشطة المزارعين وتجار الجملة والخدمات اللوجستية لكافة أنواع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الطازجة، ويعمل وفق معايير الرقابة الصحية ونظم الجودة العالمية.

فتح قنوات للتصدير

وأشار إلى أن مركز الغذاء الخضراء سيقدم خدمات وتوفير السلع لكل من السوق المحلية والأجنبية من خلال فتح قنوات للتصدير وفق الأساليب الدولية المتبعة في التعبئة والتغليف والحفظ، موضحا أن التكلفة الاستثمارية المبدئية المقدرة لمركز الغذاء الأخضر بالإسماعيلية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه مصريًا من خلال مرحلتين يشارك فيها القطاع الخاص من خلال المساهمة في مرحلة التصميم، والمشاركة في الإنشاءات والتجهيز، ثم أخيرًا القيام بكافة أعمال التشغيل والإدارة ومن المخطط أن يتم البدء في إنشاءات المرحلة الأولى خلال عام 2024 كما ستعمل مراكز الغذاء الخضراء على تقليل الفاقد والهالك من المنتجات من 10 الى 40% وكذلك على تحسين الأوضاع المالية للمزارعين ومنتجي الخضر والفاكهة.