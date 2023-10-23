إقبال على شراء السلع الغذائية من منافذ الحكومة بالفيوم.. تخفيضات هائلة

شهدت مختلف منافذ السلع الغذائية بمحافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستراتيجية والاستفادة بمبادرة تخفيض أسعار السلع التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، خصوصًا أنّ النسبة الأكبر من التخفيض كانت على السلع الأساسية التي يعتمد عليها أهالي الفيوم في وجباتهم المختلفة على مدار اليوم.

وخيّمت حالة من الرضا والسعادة على أهالي المحافظة الذين قدّموا الشكر للحكومة على تلك التخفيضات، مطالبين باستمرار المبادرة طوال الوقت للتخفيف عنهم، خصوصًا أنّ نسبة الخصم وصلت إلى 30%.

أماكن بيع السلع المخفضة بالفيوم

وبحسب الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم فإنّ أماكن بيع السلع بأسعار مخفضة تضمن الأماكن الآتية:

منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمدينة والمراكز.

منفذ وزارة الزراعة داخل المديرية بمنطقة دلة.

منافذ وزارة التموين.

معرض كلنا واحد أسفل الكوبري العلوي.

نفس أماكن أهلا مدارس بعد استبدالها بالسلع.

بعض المحال التجارية المشتركة في المبادرة.

أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض

وتراجعت أسعار السلع بعد التخفيض بنسبة تراوحت بين 15% وحتى 30%، حيث فقد كيلو السكر 13 جنيهًا من سعره ليسجل بين 25 وحتى 27 جنيهًا، فيما تراوح سعر الزيت بين 30 وحتى 97 جنيهًا حسب الوزن، بينما تراوح سعر كيلو الأرز بين 18 وحتى 20 جنيهًا.

توفر الكثير للأسرة المصرية

ورحبت ريهام علي ربة منزل بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية خصوصًا أنها أم لـ 4 أطفال، وتستهلك الكثير من الأرز والزيت والمكرونة والجبن لتوفير الطعام لهم، قائلةً إنّ التخفيض نسبته جيدة جدًا.

وأشارت في تصريح خاص لـ «الوطن» إنّها تمكنت من شراء زجاجة زيت 2 لتر و100 جرام بـ 97 جنيهًا فقط والتي كان سعرها قد وصل إلى 150 جنيهًا أي فارق يزيد عن 50 جنيهًا في زجاجة الزيت، فضلًا عن سعر كيلو السكر الذي انخفض نحو 13 جنيهًا دفعة واحدة.

توافر كميات كبيرة من مختلف السلع

من ناحيتها أشارت نبيلة جابر إلى أنّها تمكنت من شراء أرز بسعر 18 جنيهًا للكيلو رغم أنّه مغلف ونظيف ونسبة الكسر به قليلة، مُشيرةً إلى أنّ أفضل ما بالمبادرة إنّ جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة وتمكنت من شراء كميات تكفيها لشهور مقبلة.

الألبان والجبن أفضل ما بالمبادرة

أمّا أسماء جودة، فتضيف إنّه من وجهة نظرها فإنّ التخفيضات على أسعار الجبن والألبان هو أفضل ما بالمبادرة خصوصًا إنّ الدراسة بدأت وأطفالها يحتاجون إلى تغذية جيدة غنية بالكالسيوم، خصوصًا أنّ أسعار الجبن تتراوح بين 8 وحتى 30 جنيهًا حسب الحجم، بينما لتر اللبن يبلغ 28 جنيهًا وهي أسعار جيدة مقارنةً بالسوبر ماركت، وتوفر الكثير لأرباب الأسر، متمنية استمرار المبادرة طوال الوقت وليس لفترة محددة.