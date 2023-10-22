محافظ القليوبية: تخفيضات تصل 25% على أسعار السلع الأساسية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، القيام بجولات يومية على جميع المحالِّ التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها المحافظ بمدينة بنها، للمرور على عدد من الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية.

وخلال الجولة تابع المحافظ، أسعار السلع المقدمة السكر والزيت والسمن والأرز والمكرونة والدقيق والفول والعدس ومختلف المنتجات، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلا عليهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع

وأضاف محافظ القليوبية، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25 % وهى «السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تطبيقها بدءً من السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 .

أحكام الرقابة على السلع والأسواق

والتقى المحافظ ببعض المواطنين المترددين على المحال التجارية، واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض، ومدى انخفاض الأسعار مقارنة بمثيلاتها بالخارج.

وشدد الهجان على رؤساء المدن، بتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق، مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين

الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية قام بجولات يومية بمعظم مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بهدف الاطمئنان على الأسواق، وتوافر المنتجات، مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.