«العمل» تنظم ندوتين للتوعية بالصحة المهنية في الوادي الجديد

نظمت مديرية العمل في الوادي الجديد، ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية في المدرسة الثانوية الفنية الزراعية بمدينة الخارجة، ومدرسة الخارجة الثانوية العامة بنات، بحضور 67 عاملا وطالبا.

وتهدف الندوات إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، وشملت استعراض عدة موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذا تأمين بيئة العمل.

وأكد أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أنّ المبادرة نجحت في توعية الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة، للحفاظ على الثروة البشرية والمادية.

وأضاف أنّ المديرية ستواصل تنظيم المزيد من ندوات التوعية لنشر ثقافة السلامة لخلق بيئة عمل آمنة في قطاع التعليم، للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوى البشرية العاملة والمترددين عليها.